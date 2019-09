Am Sonnabend geht es los: Die dritte Digitale Woche Kiel beginnt mit zwei Eröffnungspartys, an der Kiellinie und im RBZ Wirtschaft. Was erwartet die Besucher? Welche Neuerungen gibt es? Für wen lohnt sich ein Besuch? Und wer kommt noch? Wir klären die wichtigsten Fragen.