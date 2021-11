In Kiel ist die Sieben-Tage-Inzidenz landesweit am höchsten. Von einer Corona-Angst ist am Sonnabendnachmittag bei Gesprächen in der gut gefüllten Innenstadt aber nichts zu spüren. Die Menschen sind vorsichtig, schränken ihr verhalten mit Blick auf die hohen Corona-Zahlen aber noch nicht ein.