Kiel

Einige Verwirrung herrschte im Bauausschuss um einen Antrag, den fast alle befürworteten: CDU und SSW hatten die Verwaltung zur Prüfung einer behindertengerechten Toilette an der Reventlouwiese aufgefordert. Die sollte noch ein Zusatzprofil erhalten – doch dann überraschte Tiefbauamtsleiter Peter Bender mit der Anmerkung, der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel habe bereits eine Toilette bestellt.

Und so waren die Irritationen im Gremium komplett. Zuvor hatte Florian Weigel, baupolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, seinen Antrag begründet: „Ich wüsste gar nicht, wo ich mit einem Menschen im Rollstuhl dort hingehen kann.“ Gerade in der Corona-Pandemie war vielen Menschen in Kiel bewusst geworden, dass an der Flaniermeile wenige öffentliche WCs zur Verfügung stehen.

Welche Toilette hat der ABK bestellt?

Und so herrschte im Bauausschuss zunächst gutmütige Zustimmung, bis Tiefbauamtschef Peter Bender sich meldete und sagte: „Der ABK hat bereits eine Toilette für die Reventlouwiese bestellt.“ Diese sei unisex und behindertengerecht – und werde in den nächsten Monaten erwartet. „Wenn alles klappt, sollte sie zur Kieler Woche da sein.“

So weit, so gut: Doch war der Antrag zuvor im Sozialausschuss modifiziert worden – und so sollte die Toilette zusätzlich das Merkmal „Toilette für alle“ erfüllen. Dieses Profil erhalten Anlagen, die unter anderem eine Hebevorrichtung für mehrfach behinderte und körperlich stark eingeschränkte Menschen vorweisen können. Daran erinnerten die Mitglieder Achim Heinrichs (SPD) und Hinnerk Kändler (Grüne).

Ein Antrag und eine Initiative zugleich?

Peter Bender konnte wiederum nicht beantworten, ob die angedachte ABK-Toilette dieses Kriterium erfüllt: „Möglicherweise haben sich die Initiativen des ABK und der Antragssteller überschnitten“, konnte er nur berichten.

Diese Information dagegen sei zur Änderung des Antrags im Sozialausschuss noch gar nicht vorhanden gewesen, erinnerte sich Grünen-Ratsherr Arne Langniß. Ergebnis: Fast alle Mitglieder stimmten für den Antrag – lediglich Kändler, ob dieser Unklarheit, und die AfD enthielten sich.

Tatsächlich sind zwei Toiletten geplant

Eine KN-Nachfrage in der Folge des Ausschusses ergab: Tatsächlich sind nun zwei Toiletten geplant. Wie Stadtsprecherin Kerstin Graupner erläuterte, soll an der Buswendeschleife Reventloubrücke eine feste, barrierefrei Toilette zur Jahresmitte errichtet werden.

Außerdem ist ein Container mit dem Profil „Toilette für alle“ bestellt worden, der voraussichtlich im Frühjahr geliefert werden soll und mobil eingesetzt werden kann. Einerseits ist geplant, diesen auf Großveranstaltungen wie der Kieler Woche zu nutzen – andererseits wird für den Rest des Jahres noch ein dauerhafter Stellplatz gesucht.