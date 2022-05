Kiel

Welche Direktkandidatinnen und -kandidaten ziehen für die Wahlkreise Kiel-Nord, Kiel-Ost und Kiel-West in den Landtag von Schleswig-Holstein ein? Und welche Partei holte in den einzelnen Wahllokalen der Landeshauptstadt die Mehrheit? Am Wahlabend des 8. Mai 2022 präsentieren wir Ihnen hier die Ergebnisse.

Die Wahlergebnis-Grafiken aktualisieren sich ab 18 Uhr bis zur Verkündung des amtlichen Endergebnisses automatisch.

Landtagswahl 2022 in Kiel: So wurde in Ihrer Nachbarschaft gewählt

Verteilung der Erststimmen bei der Wahl 2022 in Kiel

Landtagswahl SH in Kiel: Diese Parteien haben am meisten Stimmen geholt

Zugelassen waren 16 Parteien bei der Landtagswahl Schleswig-Holstein am 8. Mai 2022

CDU

SPD

Grüne

FDP

SSW

AfD

Die Linke

Piratenpartei

Freie Wähler

Die Partei

Zukunft (Z.)

Die Basis

Die Humanisten

Gesundheitsforschung

Tierschutzpartei

Volt.

Detaillierte Wahlergebnisse aus den Kieler Wahlkreisen bei der Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein

Sie interessieren Sich für detailliertere Ergebnisse aus Ihrem Kieler Wahlkreis? Hier finden Sie weitere Wahlergebnis-Grafiken:

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Diese Kandidatinnen und Kandidaten traten bei der Landtagswahl 2022 in Kiel an

Die Wahlberechtigten im Wahlkreis Kiel-Nord konnten folgenden Kandidatinnen und Kandidaten bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein ihre Stimme geben:

CDU: Tobias von der Heide

SPD: Benjamin Walczak

Grüne: Lasse Petersdotter

FDP: Heiner Garg

SSW: Marvin Schmidt

AfD: Robert Petrick

Die Linke: Kim Nierobisch

Die Partei: Jana Käding

Die Basis: Ansgar Stadler

Im Wahlkreis Kiel-West traten elf Kandidatinnen und Kandidaten bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein an:

CDU: Kristina Herbst

SPD: Özlem Ünsal

Grüne: Anna Langsch

FDP: Theresa Leinkauf

SSW: Susanna Swoboda

AfD: Eike Reimers

Die Linke: Johann Knigge Blietschau

Freie Wähler: Hannelore Brandt

Die Partei: Ove Joachim Schroeter

Die Humanisten: Marvin Weidemeier

Volt: Simon Wadehn

Im Wahlkreis Kiel-Ost haben sich folgende Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein beworben: