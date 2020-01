Während manch Kieler am Vormittag des Neujahrstags nach langer Party noch im Bett lag, gingen andere baden. Bei 5 Grad im Wasser und an Land trauten sich mehr als 50 Neujahrsbader, in der Seebadeanstalt Holtenau in die Förde zu hüpfen. Rund 450 nicht ganz so Mutige schauten übrigens dabei nur zu.