Politisches Erdbeben in Kiel: Die SPD hat sämtliche Wahlkreise in der Landeshauptstadt verloren. Anna Langsch und Lasse Petersdotter gewannen als einzige Grüne bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein direkt ihre Mandate. Und auf dem Kieler Ostufer gelang der Christdemokratin Seyran Papo ein historischer Erfolg.