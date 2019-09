Das Forum Baukultur Kiel ist eröffnet. Die Kieler Stadträtin Doris Grondke versammelte am Mittwochabend gut 200 Mitglieder ihres Vereins für Baukultur in dessen künftiger Heimstatt in der Waisenhofhalle. Dort werden künftig Ausstellungen und Diskussionen zur Kieler Stadtentwicklung stattfinden.