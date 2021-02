Kiel

Gut ein Jahr haben Projektleiter Jürgen Meereis von IPP ESN Power Engineering, Architekt Jasper Harten und andere Fachleute in Zusammenarbeit mit dem städtischen Umweltschutzamt an einem Konzept gebastelt, das den Waldhof „energetisch in die Zukunft führen kann“, wie es Burkhard Ziebell, Vorstand des Vereins Marie-Christian-Heime, formuliert.

Jetzt haben sie das energetische Quartierskonzept für den Waldhof in Kroog vorgelegt. Demnach sei es möglich, den CO2-Aufwand von derzeit 380 auf knapp 40 Tonnen im Jahr zu senken. Die drei großen Felder sind dabei der Gebäudebestand, der Fuhrpark und das Thema Wärme.

Anzeige

Den Fokus will der Verein zunächst auf den dritten Schwerpunkt legen. Nicht allein wegen der Sparpotenziale, sondern auch, weil nach Angaben des Chefs viele Heizungsanlagen bald altersbedingt ohnehin ausgetauscht werden müssen. „Das ist eine hervorragende Gelegenheit, eine Lösung aus einem Guss zu schaffen“, betont Ziebell.

Mit Biomasse und Sonnenkraft soll Ziel erreicht werden

Vom Blockheizkraftwerk über Photovoltaik bis zum Wasserstoff wurden jede Menge Möglichkeiten geprüft, um die Gebäude des Waldhofes energietechnisch fürs 21. Jahrhundert fit zu machen. Recht schnell aus dem Rennen war unter anderem die Variante, aus Ökostrom Wasserstoff zu erzeugen, um damit am Ende warmes Wasser aufzubereiten.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das ist ganz bestimmt ein wichtiges Zukunftsthema, hat aber nach dem Urteil fast aller Fachleute vor 2030 keine wirtschaftliche Perspektive“, erläutert Jens-Peter Koopmann vom Kieler Umweltschutzamt. Hinzu kommt: Selbst wenn sich die aufwendige Produktion eines Tages rechnen sollte, gäbe es etwa im Schwerlastverkehr an Land und auf dem Wasser viel sinnvollere Möglichkeiten für den Einsatz von Wasserstoff.

Verheizt werden Holzpellets oder getrockneter Grünschnitt

Nach langem Rechnen und Abwägen erhielt in dem Konzept schließlich ein Nahversorgungssystem auf Grundlage von Biomasse die meisten Punkte, verkündet Projektmanager Meereis von der IPP. Über ein 270 Meter langes Rohrnetz könnten die meisten Häuser erschlossen werden, noch recht junge Gebäude blieben zunächst ausgenommen.

Lesen Sie auch:Beim Waldhof in Kiel-Kroog entstehen neue Kita-Plätze

Warmes Wasser zum Heizen und für anderweitige Zwecke käme aus zwei Biomassekesseln, die nachwachsende Rohstoffe wie Holzpellets oder getrockneten Grünschnitt verwerten und auf eine Kapazität von jeweils 500 Kilowatt ausgerichtet sein müssten. Durch Verbrennung wird bei dieser Technik zwar auch CO2 freigesetzt, aber laut Koopmann nicht mehr, als die Pflanzen zuvor aufgenommen haben.

Unter der Anlage grasen die Schafe

Das zweite Element in dem Konzept ist Solarthermie, also die Erzeugung von Warmwasser mit Sonnenkollektoren. Die Anlage soll auf einem kleineren Teil der zum Waldhof gehörenden Schafkoppel entstehen – und hoch genug montiert werden, damit die Tiere wie gehabt grasen können. Ein 50 Kubikmeter fassender Pufferspeicher ist vorgesehen, um warmes Wasser für Zeiten zu sammeln, wenn die Sonne nachts oder auch mal tagsüber eine Pause einlegt. Die Solarthermie im Grünen hätte dabei den Vorteil, dass die Dachflächen freigehalten werden können, um künftig zusätzlich Sonnenstrom zu erzeugen.

Gewaltige Investition ist nötig - und Fördermittel

Dass dank der Kombination aus Biomasse und Sonnenkraft 90 Prozent CO2 eingespart werden können, ist für Burkhard Ziebell eine „tolle Zahl“. Eher erschreckend findet er dagegen die Zahl 1,8 Millionen, denn so viele Euros wären nötig, das Konzept in die Realität umzusetzen. Faktisch bedeutet das, dass eine Förderung von 1,3 Millionen Euro nötig ist, damit sich die Betriebskosten gegenüber dem heutigen Stand nicht erhöhen.

Genau darum bemühen sich die Stadt Kiel und die Marie-Christian Heime. Sie haben einen entsprechenden Zuschuss über das vom Bund finanzierte Programm „Kommunale Umweltschutz-Modellprojekte“ beantragt. Das Verfahren läuft noch, auf beiden Seiten ist man aber optimistisch, dass noch dieses Jahr eine Zusage kommt und dann im Idealfall schon 2022 mit der Realisierung begonnen werden kann.

Falls es doch nicht klappt, sollen Fördermittel für viele Teilprojekte gesammelt werden. Je nach Vorhaben gibt es darauf sogar einen Rechtsanspruch, die energetische Umstellung des Waldhofes würde dann aber in Etappen und entsprechend langsamer vonstattengehen.

Nach der Wärme folgen die Gebäude und der Fuhrpark

Wärme ist zwar erst einmal am Wichtigsten bei der Umsetzung des Konzepts, ebenfalls vorgesehen ist aber die Modernisierung von Gebäuden, etwa durch bessere Fassadendämmung oder dichtere Fenster. Allerhand tun soll sich schließlich im Fuhrpark der Einrichtung. Angestrebt ist, die meisten Fahrzeuge nach und nach auf Elektromobilität umzustellen. Ein Anfang ist schon gemacht: Vor der Kultur- und Begegnungsstätte entsteht gerade die erste Stromtankstelle auf dem Waldhof-Gelände.