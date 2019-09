Zu Beginn gab es einen Spielnachmittag

Kiel

„Tatsächlich ist der Verein durch meine Schwiegermutter entstanden“, erinnert sich die heute 76-jährige Gina Oltmann an die Zeit Mitte der 1960er Jahre, in der Annemarie Oltmann und „die junge Helferin“ Gina nachmittags die Kinder der Nachbarschaft in ihrer Wohnung am Geibelplatz betreuten.

Die Gruppe wurde zunächst am Geibelplatz betreut

Mit dabei war unter anderem ein Nachbarsjunge, der Autist war. „Die Eltern hatten uns gefragt, ob wir ihn in die Gruppe aufnehmen würden. Für uns war das selbstverständlich“, erzählt die Heilpädagogin. Das hatte jedoch Konsequenzen. „Es sprach sich schnell herum, dass wir auch Kinder mit Behinderungen betreuen.“

Im Nu war die Gruppe auf neun Kinder mit Behinderungen angewachsen, die zwei- bis dreimal in der Woche bei den Oltmanns waren. „Es gab damals ja kaum eine andere Art von Betreuungsmöglichkeit.“ Weil der Bedarf weiter wuchs, beschlossen die Oltmann-Frauen gemeinsam mit dem befreundeten Arzt Dr. Uwe Sinnig einen Verein zu gründen und damit die Kinderbetreuung auf feste Füße zu stellen.

Vereinsgründung erfolgte im Oktober 1969

Zusammen mit Romeo und Monika Assirati sowie Ingo von Groeling, Heilpädagogen des „Rudolf-Steiner-Seminars für Heilpädagogik“ bei Stuttgart, wurde im Oktober 1969 in Kiel der Verein zur Förderung Seelenpflege-bedürftiger Kinder ins Leben gerufen und eine Tagesstätte eröffnet.

Lesen Sie auch: Waldorfschulen bestehen seit 100 Jahren

„Schon im Sommer 1969 hatten wir in der Marthastraße eine kleine Wohnung gefunden, in der wir die Kinder nach der Waldorf-Pädagogik betreut, gefördert und unterrichtet haben“, erzählt Gina Oltmann. „Wir sind klein angefangen: drei Gruppen mit insgesamt 25 Kindern mit Behinderungen.“ Doch der Bedarf war weit größer: „Wir sind richtiggehend überrannt worden.“ Mehr als 60 Anmeldungen gab es in den ersten Wochen, die Wartelisten waren lang.

Alte Autos machten dem Fahrdienst Probleme

Im Kieler Umland entstanden daher im Laufe der Jahre viele weitere Gruppen, in denen die Kinder von 8 bis 17 Uhr betreut wurden. Doch für die Schüler war die Fahrerei oft sehr umständlich – denn nicht nur die Strecken waren lang, auch die Autos, mit denen die Betreuer und Heilpädagogen die Kinder abholten, hatten schon bessere Tage gesehen: „Wir hatten anfangs ein altes Fahrzeug in Betrieb, bei dem sich die Heizung nicht abstellen ließ“, erinnert sich Oltmann an heiße Fahrten.

Zentrales Schulgebäude in Kiel-Hassee

Zusammen mit der Anerkennung der Tagesstätte 1978 als Schule entstand der Wunsch nach einem zentralen Schulgebäude. Dieser Wunsch konnte 1984 in Hassee, in der Rendsburger Landstraße 129, verwirklicht werden.

In zwölf Klassen, davon drei Werkoberstufen, werden die heute 129 Schüler mit geistigen und (mehrst-) schwerfachen Behinderungen von der ersten Klasse bis zum Abschluss unterrichtet. 2009 bekam die offene Ganztagsschule in privater Trägerschaft einen Anbau mit Unterrichts- und Therapieräumen dazu. Ein Saal steht für Feste und Veranstaltungen zur Verfügung.

Inklusive Kitas und eine Wohngruppe gehören dazu

Doch das ist längst nicht alles an Angeboten für Kinder mit geistigen Behinderungen, erläutert Geschäftsführer Jens Strickrott: Aktuell betreibt der Verein mehrere inklusive Kindergärten und Krippen in Kiel mit insgesamt 65 Plätzen.

Dazu kommt eine Wohngruppe in Blumenthal mit 15 Plätzen. Insgesamt kümmern sich heute rund 200 Menschen um die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen. „Es ist schon grandios, was aus unserem kleinen Spielnachmittag am Geibelplatz erwachsen ist“, freut sich Gina Oltmann auf die Feierlichkeiten und das Wiedersehen mit ehemaligen Lehrern und Schülern.

--- Factbox ---

Verein wurde 1969 gegründet

Zweitägige Jubiläumsfeier

Das Jubiläum wird am 12. und 13. September in der Rudolf-Steiner-Schule, Rendsburger Landstraße 129, gefeiert. Am Donnerstag steht um 20 Uhr ein Festvortrag „Heilpädagogische Perspektiven im 21. Jahrhundert“ von Prof. Wolf-Ulrich Klünker auf dem Programm, am Freitag gibt es von 14.15 bis 17 Uhr einen Festnachmittag mit Spielen aus fünf Jahrzehnten, einem Ehemaligen-Café, Volkstanz und Musik. Weitere Infos unter Tel. 0431 649 540 oder auf der Webseite der Rudolf-Steiner-Schule.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.