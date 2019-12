So war das damals in Kiel: In unserer Serie berichten Leser über ihr Leben während des Zweiten Weltkriegs, in der Nachkriegszeit oder in späteren Jahren. Im dritten Teil: Jörn Haß aus Schierensee erinnert sich, wie er als kleiner Butscher in die große Stadt Kiel - und dort den Weihnachtsmann traf.