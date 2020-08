Große Freude in Kiel: "Walled - digital Signage by Kieler Nachrichten und K2" ist für den Nova Innovation Award der deutschen Zeitungen in der Kategorie "Neue Geschäftsfelder" nominiert. Die digitalen Werbewände stehen unter anderem an der Wunderino-Arena und an der Anton-Willer-Tankstelle in Kiel.