Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst wirken sich in Kiel auf die städtischen Kitas aus: Die meisten von ihnen sollen am Donnerstag, 24. September, geschlossen bleiben. Auch andere Einrichtungen der Stadt Kiel sind von den Aktionen betroffen.

Warnstreik öffentlicher Dienst: Städtische Kitas in Kiel geschlossen

Kindergärten in Kiel

Kindergärten in Kiel - Warnstreik öffentlicher Dienst: Städtische Kitas in Kiel geschlossen

Kindergärten in Kiel - Warnstreik öffentlicher Dienst: Städtische Kitas in Kiel geschlossen

Von KN-online (Kieler Nachrichten)