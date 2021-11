Der Aufruf an den Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) war eindeutig: „Günni, rück’ die Kohle raus!“ Mit einem ganztägigen Warnstreik und einer Kundgebung am Landeshaus in Kiel haben Beschäftigte des UKSH ihren Forderungen im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst der Länder Nachdruck verliehen.