Die falschen Spendensammler waren am Dienstag gegen 12 Uhr in der Rendsburger Landstraße und gegen 18 Uhr in der Saarbrückenstraße auf dem Parkplatz dortiger Einkaufsmärkte unterwegs. In einem Fall konnten Polizisten die Spendensammler stellen.

Einer war 48 Jahre alt, die drei weiteren etwa 20 Jahre alt. Nach Personalienfeststellung und der Fertigung einer Strafanzeige wurden die Personen aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

So agieren die falschen Spendensammler

Die falschen Spendensammler sprechen auf offener Straße Passanten an. Sie bitten um eine Spende für eine nicht existente, gemeinnützige Organisation, die sich um Menschen mit Beeinträchtigungen kümmere. Oftmals geben sie selbst fälschlicherweise vor, taubstumm zu sein.

Die Täter halten dem jeweiligen Passanten ein Klemmbrett mit einer Spendenliste vor, auf welchem der Spender sich mitsamt des Spendenbetrages eintragen möge. Jeder Spender wird somit Opfer eines Betruges.

