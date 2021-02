Die SPD hat am Sonnabend auf der Osttribüne des Holstein-Stadions in Kiel Mathias Stein zu ihrem Kandidaten für den Bundestag in Kiel, Altenholz und Kronshagen gewählt. Doch warum dürfen Parteimitglieder ins Stadion, während Fußball-Fans von Holstein Kiel seit Monaten kein Spiel sehen dürfen?