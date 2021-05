Lange Zeit bewegte sich das Infektionsgeschehen in Kiel landesweit im Mittelfeld. Seit Montag hat die Landeshauptstadt den höchsten Inzidenzwert in Schleswig-Holstein aufzuweisen. Trotz des Sprungs an die Spitze gehen die Infektionszahlen in Kiel insgesamt leicht zurück – nur langsamer als anderswo.