Was Sie über Kieler Wasser wissen müssen

In 180 Metern Tiefe, unter Ton- und Mergelschichten gut geschützt von äußeren Einflüssen, befindet sich ein lebenswichtiges Gut: das Kieler Trinkwasser. Nach oben gefördert und in die Haushalte gepumpt wird es von den Kieler Stadtwerken, die im Versorgungsgebiet mit 330.000 Einwohnern sechs Wasserspeicher sowie vier Wasserwerke unterhalten.

Im 2017 in Betrieb genommenen, 1800 Kubikmeter Wasser fassenden Trinkwasserspeicher Langenrade wartet Betriebsmeister Gunnar Bandholz. Das mit Erde überdeckte Betonbauwerk ist gut gesichert. „Es ist der kleinste und neueste von sechs Speichern“, sagt der 48-Jährige, der zuständig ist für die Trinkwasserversorgung in der 245 Quadratkilometer großen Region mit 1800 Kilometern Rohrleitungen. Die Anlage nimmt vor allem Überschüsse aus dem Wasserwerk Pries auf.

„Was nachts dort nicht gebraucht wird, leiten wir hierhin weiter. Damit in der Wik genug Wasser vorhanden ist, wenn die Menschen morgens aufwachen und anfangen zu duschen“, sagt Stadtwerke-Sprecher Sönke Schuster. Zwar befindet sich unweit der Wirtschaftsakademie das Wiker Wasserwerk, das aber nur noch 50 Prozent seiner Kapazität leistet und in den nächsten fünf Jahren stillgelegt werden soll.

Wasserversorgung Auch das Kieler Trinkwasser unterliegt strengen regelmäßigen Qualitätskontrollen. Detaillierte Infos zu den Mineralien und Inhaltsstoffen für die einzelnen Wasserwerke gibt es hier. Die Stadtwerke versorgen 330.000 Einwohner auf 245 Quadratkilometern. 48 Millionen Liter verbrauchen die Kieler pro Tag fast konstant seit zehn Jahren. 1000 Liter Kieler Wasser kosten etwa 2 Euro. Das älteste Wasserwerk steht in Schulensee (von 1886). Das jüngste ist das Prieser, das 1975 in Betrieb genommen wurde. Wasserwerksführungen können jederzeit per Mail an presse@stadtwerke-kiel.de angefragt werden.

Arzneimittelrückstände im Trinkwasser ? Nicht in Kiel .

Der Nachschub kommt von oben. „Die Regenfälle im Winter versickern und füllen die Grundwasserbestände wieder auf“, so Bandholz. Der Weg des Wassers ist lang. Bis es sich in die 80 Meter mächtige Sandschicht gearbeitet hat, seinem natürlichen Reservoir zwischen Neumünster-Einfeld und der Kieler Förde, vergehen mindestens Jahrhunderte. „In unseren Brunnen saugen wir das Wasser wie durch einen Strohhalm hoch. Durch einen Filter verbleibt der Sand in der Tiefe“, beschreibt Bandholz den Pumpvorgang.

In Tests erreiche das Kieler Wasser immer Spitzenpositionen, so Schuster. Arzneimittelrückstände im Wasser, die zu Antibiotikaresistenzen führen können, sind in Kiel kein Thema. Dennoch haben die Stadtwerke Ende 2019 das Wasser nach einer vom Land herausgegebenen Liste beprobt. Ergebnis: keine Rückstände.

Bleirohre? Das ist zu tun Leitungswasser zählt zu den am strengsten kontrollierten Lebensmitteln in Deutschland. Die Kieler Stadtwerke können die gute Qualität des Wassers aber nur bis zur Grundstücksgrenze garantieren. Ab da sind die Eigentümer und Vermieter für die Wasserleitungen verantwortlich. Bei alten Rohren im Haus können Schwermetalle wie Blei und Kupfer in das Leitungswasser gelangen und eine Gesundheitsgefahr darstellen. Seit Dezember 2013 liegt der Grenzwert für Blei im Trinkwasser bei 0,01 Milligramm je Liter. Bei Kupfer besteht ein Grenzwert von zwei Milligramm pro Liter. Gleichzeitig ist der Vermieter verpflichtet, die Mieter über bestehende Bleileitungen zu informieren, sobald er darüber Kenntnis erlangt. Dennoch kann es vorkommen, dass Vermieter die Bleirohre – wissentlich oder unwissentlich – verschweigen. Bei Überschreitung der Grenzwerte ist der Vermieter verpflichtet, die Rohre austauschen zu lassen. „Es handelt sich dabei um reine Instandsetzungsmaßnahmen, die nicht auf die Miete umgelegt werden dürfen“, sagt Carsten Wendt vom Kieler Mieterbund. Zudem könne man bis zum Austausch eine Mietminderung geltend machen, die abhängig von der Überschreitung des Grenzwertes sei. Der erste Schritt bei Verdacht auf Bleirohre sei aber, den Vermieter aufzufordern, eine Unbedenklichkeit über die Qualität des Wassers nachzuweisen. Das Kieler Gesundheitsamt wird auch aktiv. Verdachtsmomente für Bleirohre sind laut Kai Breker, Sachbereichsleiter für Umwelthygiene, „graue Farbe, ein dumpfes Geräusch beim Draufklopfen, ineinandergesteckte, gelötete Rohre“. Ein bis zwei Fälle pro Monat landen bei ihm noch auf dem Tisch, bei denen er Vermieter auffordert, entweder eine Wasseruntersuchung durchzuführen oder die Leitungen gleich auszutauschen. „Zu 95 Prozent wird aber gleich saniert.“ Hilfe bei Bleirohren gibt es im Gesundheitsamt unter Tel. 0431/901-2114 oder E-Mail gesundheitsamt@kiel.de.

Geogen bedingt sei das Wasser sehr kalkhaltig und somit hart. Schlecht für die Waschmaschine, gut für den Geschmack. Wobei das Grundwasser vor dem natürlichen Aufbereitungsprozess mangan- und eisenhaltig ist. Bandholz zapft ein Gläschen reines Grundwasser ab. Das Eisen ist deutlich zu schmecken. Ohne den Filterprozess würde das Mangan die Wäsche schwarz und das Eisen die Wäsche braun färben. „Für die Gesundheit ist das aber kein Problem“, so Bandholz.

Mikroorganismen filtern das Wasser

Im Wiker Werk erklärt Bandholz die natürliche Veredelung des Wassers. Die Becken hinter der Scheibe sind zwei Meter hoch gefüllt mit Quarzsand – die natürlichen Filter. Dahinter liegen die durch Eisen rotbraun gefärbten Verdüsungs-Kammern. Dort wird das Grundwasser mit Sauerstoff angereichert, damit Mangan und Eisen oxidieren.

Nur in oxidierter Form können die Mikroorganismen, die sich im speziellen Filterkies befinden, Metalle aufnehmen, in Schlamm umwandeln und somit aus dem Wasser filtern. Regelmäßig wird der Schlamm aus den Filtern gespült und in Becken verbracht. In großen Werken wird das Wasser zweimal wöchentlich bakteriologisch untersucht, in kleineren wie dem Wiker nur einmal.

Für das Kieler Wasser gibt es weitere Argumente neben der Qualität. Preiswerte Mineralwasser kosten um die 13 Cent pro Liter. „Ein Liter Kieler Wasser kostet nicht einmal 0,2 Cent. Somit ist unser Trinkwasser nicht nur von höchster Qualität, sondern auch 65-mal günstiger als das billigste Mineralwasser aus dem Discounter“, sagt Schuster und weist auch darauf hin, dass das Kieler Trinkwasser die Umwelt aufgrund der Einsparung von Plastikflaschen deutlich weniger strapaziere. Auch sparen Leitungswasser-Trinker die Emissionen, die beim Transport der Mineralwasser anfallen.

