Als Künstler sollte man schwindelfrei sein: Zumindest, wenn man wie Maler Peter Nagel in 14 Metern Höhe mit Pinsel und Farben hantiert. Zum dritten Mal in drei Jahren bessert der Flintbeker sein Deckengemälde in der Aula des Bildungszentrums Mettenhof (BZM) aus.