Wasserschutzpolizei ermittelt nach Unfall auf der Kieler Förde

Kiel

Unfall auf der Kieler Förde: Die Wasserschutzpolizei ermittelt, nachdem am Mittwochmittag ein Frachtschiff wohl aufgrund eines technischen Defekts außer Kontrolle geriet. Laut Polizei war dieses um 12.12 Uhr auf der Kieler Förde in Höhe Friedrichsort unterwegs, als es an Bord zu einem technischen Ausfall kam.

Daraufhin sei das Schiff in die magnetische Messanlage geraten und mit zwei Dalben kollidiert. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden an den dortigen Dalben sowie am Schiff selbst. Personen seien nicht verletzt worden.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bis zur Klassenbestätigung darf das Schiff laut der Berufsgenossenschaft BG-Verkehr Hamburg nicht weiterfahren. Die genaue Ursache der Kollision wird noch ermittelt. Der Frachter wird in der Lindenau-Werft repariert.