Bombensicher, aber bald trocken

„Als der Bund damals mitbekommen hat, dass die Stadtwerke ein neues Wasserwerk bauen wollten, beteiligte er sich an den Mehrkosten für den Strahlenschutz“, erzählt Stadtwerke-Sprecher Sönke Schuster. Der Versuchsbetrieb des Wasserwerkes unter Ernstfall-Bedingungen lief vom 21. bis 25. November 1966. Damals wurden sechs Mitarbeiter über 84 Stunden in dem Werk eingeschlossen und fuhren mehrere Betriebszustände durch. Dabei produzierten sie 44.000 Kubikmeter Trinkwasser.

Wasserwerk Kiel-Wik : Hier wird bombensicher Wasser produziert

Hinter einer unscheinbaren grauen Tür geht es durch die Druckschleuse vorbei an einem alten Grubentelefon der Firma Fernsig unter die Erde. Im Falle eines Bombardements sollte mit der Schleuse die Druckwelle abgeschwächt werden. Filter, Pumpanlagen – die gesamte Wasseraufbereitung ist bombensicher unterirdisch untergebracht. Allerdings stehen die zwei großen Dieselgeneratoren zur Notstromerzeugung wegen der notwendigen Luftzufuhr außerhalb der strahlengeschützten Mauern.

Einst lag die Leistung mit sechs Tiefbrunnen bei 800 Kubikmetern pro Stunde. Durch den Neubau des Wiker Knotens musste eine Rohrwasserleitung außer Betrieb genommen werden. 2011 erfolgte der Rückbau von drei dort ehemals angeschlossenen Trinkwasserbrunnen. Im Zuge dieser Arbeiten wurden auch zwei Filter außer Betrieb genommen. Somit reduzierte sich die mögliche Aufbereitungsmenge auf 400 Kubikmeter pro Stunde. Für den derzeitigen Betrieb sei das ausreichend, so Schuster.

Wasserwerk Wik wirtschaftlich nicht mehr rentabel

Das Wasserwerk Wik wird derzeit zur Abdeckung der Spitzenabgabezeiten in den Morgenstunden genutzt und nicht mehr kontinuierlich betrieben. Mit dem Bau des Wasserspeichers Langenrade 2017, der die Überkapazitäten aus Pries aufnimmt, ist eine der Voraussetzungen für die Stilllegung des Werkes geschaffen worden. In den nächsten fünf Jahren soll der Behälter im Wasserspeicher am Professor-Peters-Platz umfassend saniert werden. Danach wird das Wiker Wasserwerk stillgelegt, „weil es wirtschaftlich nicht mehr rentabel ist“, so Schuster. Dort hätten zudem die Rechte zur Grundwasserentnahme (alle 30 Jahre) neu beantragt werden müssen.

