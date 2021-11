Kiel

Die Kieler Friseur- und Kosmetik-Innung hat einen neuen Kopf: Hüsne Tecirli (49) löst Hartmut Klotz ab und ist nun Obermeisterin der Innung. Sie war bislang Stellvertreterin des 66-Jährigen, der nicht erneut zur Wahl angetreten war.

Er gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge, sagte Klotz, 27 Jahre lang Obermeister der Friseurinnung. Er strebte aufgrund seines Alters keine weitere Amtszeit als Obermeister an. „Die Amtszeit dauert fünf Jahre. Ich will meinen Betrieb aber auch in zwei, drei Jahren abgeben.“

Abseits der Pandemie mit Herausforderungen wie Lockdowns und Maskenpflicht bleibt Klotz aus seiner Zeit als Obermeister vor allem eines in Erinnerung: „Eines der wichtigsten Dinge, die wir erreicht haben, war 2013 die Einführung eines landesweit flächendeckenden Tarifvertrags.“

Kieler Friseurbetriebe sind sehr unterschiedlich

Eine Herausforderung sieht Klotz an anderer Stelle: „Die Einigkeit im Friseurhandwerk ist aufgrund der vielen unterschiedlichen Betriebe manchmal schwierig.“ Doch die Interessen kleiner Salons, großer Wellnesstempeln und Friseur-Ketten zusammenzuführen, werde schwierig bleiben.

Diese Herausforderung liegt nun bei Hüsne Tecirli. „Ich will erreichen, für die Branche zu sprechen“, so die Obermeisterin mit Blick sowohl auf Friseur- als auch auf Kosmetikbetriebe. Sie wolle engen Kontakt zur Politik halten und mehr Wertschätzung für die Innung schaffen, die sich als Interessenvertretung ihrer Mitgliedsbetriebe versteht.

Tecirli ist seit 1989 als Friseurin tätig und seit mehr als 21 Jahren selbstständig. Sie ist Inhaberin des Kieler Salins „Schöne Haare“ in der Feldstraße. In ihrer Laufbahn hat sie an mehreren deutschen und internationalen Wettbewerben erfolgreich teilgenommen.

Kieler Obermeisterin Tecirli will eine bessere Bezahlung für Friseure

Konkrete Ziele für ihre Amtszeit hat Tecirli bereits: „Die Ausbildung soll verbessert und das Lohnkonzept auf Vordermann gebracht werden.“ Die Bezahlung müsse besser werden. Das bedeute zwar auch höhere Preise für Kundinnen und Kunden. Tecirli ist aber überzeugt, dass die Menschen auch mehr für einen Haarschnitt zahlen würden. „Der Friseurberuf ist ein anspruchsvoller Beruf, das wissen viele nicht.“