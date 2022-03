Geschlossene Grenzen, Einreiseverbote, Homeschooling: Auslandsaufenthalte waren in den Pandemie-Jahren nicht möglich oder stark eingeschränkt. Dafür ist das Interesse für einen Schüleraustausch 2022 so groß wie selten – wie die Messe „Auf in die Welt“ in der Kieler Hebbelschule zeigt.