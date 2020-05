Darum locken viele Händler mit Rabatten

Kiel

Mal sind es 30 Prozent, mal 50 Prozent, mal bis zu 70 Prozent: In der Kieler Innenstadt sind in vielen Geschäften Rabattschilder zu sehen. Die Modehändler stehen unter Druck. In den Läden türmt sich die während der langen Schließungen unverkauft gebliebene Ware – und die Kauflust der Konsumenten nimmt angesichts der Folgen der Corona-Pandemie nur langsam wieder zu.

Sportartikelhersteller JD Sports : "Sale ist super angekommen"

Bei JD Sports am Asmus-Bremer-Platz sticht das besonders ins Auge. „Größter Sale ever ab jetzt“, prangt weiß auf rot, über die gesamte Breite des Schaufensters. „Wir müssen jetzt für unsere Sommerkollektion Platz schaffen“, erklärt Filialleiter Burhan Kurtulus.

Der britische Sportartikelhersteller hat direkt nach Wiedereröffnung mit hohen Rabatten auf die Frühjahrs- und Sommerkollektion um Kunden geworben. In der Kieler Filiale mit Erfolg, sagt Kurtulus. „Vor zwei Wochen waren unsere Lager noch voll, aber der Sale ist super angekommen.“ Auch der Schuhfilialist Reno und Snipes oder die Modeläden Appelrath-Cüpper und Jumex werben in der Holstenstraße auffällig mit Rabatten.

Inhabergeführte Läden stehen meist unter geringerem Warendruck

Inhabergeführte Läden sind meist weniger strikt an die Saisonzyklen gebunden als viele Filialisten – so auch das Damenbekleidungsgeschäft Milara Fashion. „Hinter uns steht kein großer Konzern. Ich kann flexibler und schneller reagieren“, sagt Inhaberin Özlem Tamer. Anfang März sei das ein Vorteil gewesen. „Ich habe noch vor der Schließung gemerkt, dass die Laufkundschaft weniger wird und die letzte Lieferung aufgeschoben.“

Die Kleiderständer und -stangen in dem Eckladen am Alten Markt sind jetzt zwar voll, doch Tamer hat keine Bedenken, dass sie auf ihrer Ware sitzen bleibt: „Meine Kollektion ist nicht so saisonspezifisch, dass die Teile aus dem Frühjahr nicht mehr gefragt wären.“ Eine Rabattschlacht will und kann sie nicht mitgehen. „Meine Kunden fragen mich auch nicht danach, und Einkaufspreis bleibt am Ende Einkaufspreis.“

"Wer vorsichtig einkauft, muss seine Ware nicht verramschen"

So sieht es auch Michael Riekhoff vom Herrenausstatter Kelly’s. „Wer vorsichtig einkauft, muss seine Ware nicht verramschen“, sagt er, obwohl es ihm ähnlich geht wie den anderen Händlern. Im vergangenen Herbst, mit einem halben Jahr Vorlauf, hatte er die Ware für die Monate Februar, März und April bestellt. „Dafür fehlten uns fünf Wochen Verkaufszeit komplett.“ Dazu komme die Kaufzurückhaltung der Kunden. „Dass aktuell nicht die neue Klamotte an oberster Stelle steht, ist verständlich.“

Wegen Corona fehlen die Kaufanlässe

Ein weiteres Problem: Bei Mode und Bekleidung fehlt es aktuell auch an Kaufanlässen. Egal ob Party, Urlaub oder Hochzeit: Alles findet wegen Corona derzeit nicht statt. „Die großen Feiern sind um ein Jahr verschoben und damit auch der Umsatz.“

Handelsverband Nord: "nur Schadensbegrenzung "

Auch deshalb seien hohe Rabatte auf die Kollektionen „nur Schadensbegrenzung“, sagt Mareike Petersen, Geschäftsführerin des Handelsverbands Nord. „Die Händler machen dabei leider oft weiter Verluste.“ Die Situation sei jedoch nicht überraschend: „Insbesondere in der Textilbranche haben Händler enormen Warendruck.“

Eine Lösung sieht die Geschäftsführerin des Einzelhandelverbandes kurzfristig nicht. Die Branche sei weiter auf finanzielle Unterstützung und vor allem steigende Kauflust der Kunden angewiesen.

