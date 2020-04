Kartenverkauf: Unicef-Gruppe fehlt Geld

Kiel

Im Kieler Büro von Unicef ( United Nations International Children's Emergency Fund) in der Knorrstraße lagern derzeit 182 Pakete à zehn Grußkarten, bedruckt mit Blumenmotiven oder Glückwunsch-Texten. Ohne Ostermärkte, Messen und Stadtteilfesten, die wegen der Corona-Situation in diesem Jahr ausfallen mussten und auf denen die Karten normalerweise verkauft werden, fehlt Geld in der Spendenkasse.

"Durch die Karten - zehn Stück kosten 15 Euro - nehmen wir jedes Jahr einen Hauptanteil unserer Spenden ein. Jetzt liegen alle Karten bei uns herum, teilweise noch verpackt", sagt Anna Marquardt, Leiterin der Kieler Unicef-Gruppe.

Anzeige

1500 Euro aus Kartenverkäufen fehlen - damit ließen sich viele Hygienesets kaufen

"Aus meinen Erfahrungen der letzten Jahren wären in den vergangenen Wochen gut 100 Pakete verkauft worden, was Einnahmen in Höhe von 1500 Euro entspricht", sagt Marquardt. Nach Abzug der Kosten für die Herstellung und den Vertrieb der Karten verbliebe etwa ein Drittel Umsatzerlös, der als reine Spende zu verbuchen wäre.

Weitere KN+ Artikel

"Unser Beitrag aus der Arbeitsgemeinschaft Kiel mag ein kleiner sein, dennoch kann er so einiges bewirken. Unicef kann zum Beispiel ein Basis-Hygieneset für 68 Euro kaufen, das 90 Stück Handseife, 120 Paar Einmalhandschuhe und drei Wassereimer beinhaltet."

Man kann sich gerade in Zeiten von Corona vorstellen, was in Flüchtlingslagern damit erreicht werden kann, so Marquardt. "Es gibt zahlreiche Beispiele die zeigen, wie noch so kleine Geldbeträge helfen können. 10.000 Wasserreinigungs-Tabletten kosten beispielsweise 41 Euro."

In Deutschland verkauft Unicef bereits seit über 70 Jahren Grußkarten

Unicef Deutschland hatte laut Marquardt 2018 insgesamt Einnahmen von 111,56 Millionen Euro. "Diese Summe setzt sich zusammen aus Einzelspenden, Spenden der Paten und aus Grußkartenerlösen." Unicef Deutschland verkauft die Grußkarten bereits seit über 70 Jahren.

Die Zahlen für 2019 liegen noch nicht vor, doch im Jahr 2018 konnten laut Unicef Deutschland allein durch Grußkarten-Verkäufe 2,35 Millionen Euro für die internationale Programmarbeit zur Verfügung gestellt werden. Entwickelt und gedruckt werden die Karten in Deutschland.

Kieler Gruppe kann wegen Corona kaum noch Präsenz zeigen

Zur Aufgabe der Unicef-Gruppe Kiel gehört es auch, Kinderrechte immer wieder anzumahnen. Dabei geht es viel um Präsenz. "Wir sind auf Stadtteilfesten, dem Ostermarkt vorm Cittipark, auf dem Brunnenfest, der Kieler Woche und so weiter vertreten. Man kann sagen, sobald drei Leute zusammenstehen, bemühen wir uns, mit einem Stand dabei zu sein", sagt Marquardt. Momentan fällt all das jedoch weg.

Lesen Sie auch:#SHbleibtstark - Spendenaktion "Corona-Familienhilfe"

Dabei sei gerade jetzt die Lage für Millionen Kinder weltweit prekär. Wie Unicef Deutschland berichtet, können sich drei Milliarden Menschen zuhause nicht die Hände waschen, da es an sauberem Wasser und Seife fehlt. Dabei stehe Hygiene an oberster Stelle, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. Eine humanitäre Katastrophe in Flüchtlingslagern, etwa in Syrien, Bangladesch oder im Jemen scheint laut Unicef unausweichlich.

Karten können online gekauft werden - Ende Mai auch wieder im Unicef-Büro

"Wer möchte, kann natürlich helfen und zum Beispiel unsere Karten online kaufen. Und bisher sieht es so aus, dass wir unser Büro ab dem 31. Mai wieder öffnen und damit auch Karten vor Ort verkaufen können", sagt die Kieler Unicef-Leiterin.

In der Unicef-Arbeitsgruppe Kiel engagieren sich zur Zeit 16 Frauen. Die Hochschulgruppe, ein Teil der Arbeitsgruppe Kiel, besteht aus 15 Studierenden und das Team Eckernförde, ebenfalls der Arbeitsgruppe zugehörig, zählt zehn Engagierte. Alle Helfer arbeiten ehrenamtlich. Sobald wieder geöffnet werden darf, ist das Unicef-Büro in der Knorrstraße 4 dienstags und mittwochs von 9.30 Uhr bis 13 Uhr besetzt. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zu spenden, gibt es auf der Website der Kieler Unicef-Gruppe.

Mehr Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.