Die Kieler Woche 2020 wird wegen des Corona-Ausbruchs von Juni auf September verschoben. Das kündigte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer an. Die Entscheidung wird im Netz von manchen begrüßt, andere vermuten, dass die KiWo noch komplett abgesagt werden muss.

Kieler Woche verschoben: So reagiert das Netz

Wegen Corona-Ausbruch - Kieler Woche verschoben: So reagiert das Netz

Von Jördis Merle Früchtenicht