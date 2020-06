Das war nicht anders zu erwarten - wird aber trotzdem viele Fans enttäuschen: Die Museumsnacht in Kiel, die für den 28. August 2020 geplant war, ist für dieses Jahr abgesagt worden. Grund sind die Corona-Auflagen: 9000 Besucher würden die zulässige Zahl bei Weitem übersteigen.

Wegen Corona - Museumsnacht 2020 in Kiel fällt aus

Von Thomas Dittner