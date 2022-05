Wegen Corona: Stadt Kiel sucht noch Wahlhelferinnen und Wahlhelfer

Kiel

Alarm in der Stadtverwaltung: Auf den letzten Drücker sucht die Stadt Kiel noch Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für die Landtagswahl am kommenden Sonntag als Ersatz für kurzfristige Corona-Ausfälle. Auf Twitter teilt die Verwaltung mit: „Für die Landtagswahl am 8. Mai sucht die Landeshauptstadt Kiel noch spontane, flexible ,Backup’-Wahlhelferinnen und -Wahlhelfer, weil schon einige bereits eingeplante Helfende wegen Corona absagen mussten.“

Wer Interesse hat, soll sich unter den Kieler Telefonnummern 0431/901-2335 oder 0431/901-2371 oder per E-Mail an wahlhelfer@kiel.de melden. Anzugeben sind Name, Geburtsdatum, Telefonnummer sowie Mobilität mit Auto, Fahrrad oder Bus. Das Wahlbüro werde dann bis Sonnabend um 16 Uhr telefonisch Bescheid geben, wenn die Hilfe gebraucht wird. „Dann erfahrt Ihr, wo und ab wann Ihr eingesetzt werdet.“ Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bekommen ein sogenanntes Erfrischungsgeld in Höhe von 40 Euro.

Die Wahlhilfe kann einmalig bleiben

Wenn gewünscht, kann bei der Anmeldung angegeben werden, dass die Hilfsbereitschaft nur dieses eine Mal besteht. Helfende werden dann bei kommenden Wahlen nicht automatisch zur Wahlhilfe einberufen.

Erste Antworten gibt es auf Twitter schon. Eine Nutzerin schreibt: „Mail ist raus – gerade in diesen Zeiten bin ich sehr froh, in einer Demokratie zu leben, und helfe gern mit, diese zu unterstützen.“ Weniger freundlich schreibt ein anderer: „Danke nein, da bohre ich mir lieber ein Loch ins Knie, als für 40 Euro irgendwelchen maskenlosen Idioten in einem schlecht belüfteten Raum begegnen zu müssen.“

Tatsächlich empfiehlt die Stadtverwaltung, in den Kieler Wahllokalen Mindestabstände einzuhalten und Corona-Schutzmasken zu tragen. Die Empfehlung gilt gleichermaßen für Wählerinnen und Wähler wie für Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Zudem stehen in jedem Wahllokal Desinfektionsmittel für die Hände zur Verfügung. Wählerinnen und Wählern wird empfohlen, die Wahlkreuzchen mit eigenen Kugelschreibern zu machen.

Landtagswahl 2022: Das sagt der Landeswahlleiter

Am Sonntag sind in ganz Schleswig-Holstein etwa 21 000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Einsatz. Bisher gebe es aus den Gemeinden keine Beschwerden wegen coronabedingter Personalknappheit, sagt Stefan Wagner aus der Geschäftsstelle des Landeswahlleiters.

Das bestätigt eine Abfrage im Erscheinungsgebiet der Kieler Nachrichten. Am gelassensten äußert sich der Flintbeker Amtsleiter Dirk Hagenah: „Das ist unsere dritte Wahl in der Corona-Zeit, da gab es nie Probleme“, sagt er. „Wir haben immer Luft, falls einer ausfällt.“

In Bad Segeberg nutzt Ordnungsamtsleiter Hartmut Gieske die Anfrage indes für den Appell: „Wer noch mitmachen möchte, ist herzlich willkommen.“ Die Betreffenden könne er noch gut in die Wahlvorstandslisten „mit einarbeiten“.

Wahlberechtigte können dienstverpflichtet werden

Für den Ernstfall hat der Gesetzgeber vorgesorgt. Laut Paragraf 2, Absatz 5 der Landeswahlordnung ist der Wahlvorstand beschlussfähig, wenn während der Wahl mindestens drei und bei der Stimmauszählung mindestens fünf Mitglieder anwesend sind. Fehlende Beisitzer kann der Wahlvorsteher durch Wahlberechtigte ersetzen. Wagner betont: „Als Wahlberechtigter ist man verpflichtet, dieses Ehrenamt anzunehmen, ansonsten kann ein Bußgeld verhängt werden.“ Dessen Höhe ist in Paragraf 53 und 54 des Landeswahlgesetzes geregelt: 500 Euro.

In Eckernförde könnte das Realität werden. Die Besetzung der Wahlvorstände sei „knapp genäht“, heißt es aus dem Ordnungsamt. Sollte es zu Krankheitsausfällen kommen, müsse dies „vor Ort aufgefangen werden“.

So weit soll es in Kiel nicht kommen. Vielleicht hätte die Landeshauptstadt allerdings so vorsorgen sollen wie die Stadt Neumünster. Dort gibt es bei jeder Wahl eine Liste mit Ersatz-Wahlhelferinnen und -Wahlhelfern, die kurzfristig aktiviert werden können. „Da stehen für die Landtagswahl wie immer rund 30 Namen drauf“, sagt Stadtsprecher Stephan Beitz. Auch ohne Corona komme es immer mal zu kurzfristigen Ausfällen, „durchschnittlich vielleicht fünf Personen pro Wahl“.