Droht in der Corona-Pandemie ein Ausbildungsdesaster? Kurzarbeit, eingeschränkter Betrieb, Einsparungen: Die Corona-Krise hat den Arbeitsmarkt hart getroffen. Das lässt die Zahl der Ausbildungsstellen sinken. In Kiel jedoch weniger stark als in anderen Regionen. 844 Plätze sind noch unbesetzt.