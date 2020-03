Die Kieler Woche 2020 wird verschoben

Kiel

Konkret wird nun der Zeitraum vom 5. bis 13. September 2020 ins Auge gefasst. Die Entscheidung, die Kieler Woche zu verschieben, sei den Verantwortlichen nicht leicht gefallen. "Sie ist mit Blick auf die aktuelle Entwicklung aber die beste Lösung", sagte Kämpfer, der zuvor für weitere sechs Jahr im Amt als Oberbürgermeister vereidigt worden ist.

Jetzt gelte es, zunächst gemeinsam die großen Herausforderungen der Corona-Krise zu meistern. "Wir alle hoffen, möglichst schnell zur Normalität zurückzukehren. Dann ist auch wieder Zeit, gemeinsam zu segeln, zu feiern und die Kieler Woche zu genießen."

Ramhorst : Nun werden die Aktiven und Klassen informiert

Die Entscheidung sei jetzt auch gefallen, um den internationalen Seglern ein Zeichen zu geben, sagte der Organisationsleiter der Regatten, Dirk Ramhorst. Sein Team gehe jetzt gemeinsam mit Mitveranstaltern, Verbänden und ehrenamtlichen Mitarbeitern die nächsten organisatorischen Schritte an. "Wir wollten jetzt zunächst für die Planbarkeit Fakten schaffen", sagte Ramhorst. In den nächsten Tagen sollen die Aktiven und Klassen informiert werden.

Radiosender versuchen Bühnenprogramm umzuorganisieren

Auch die öffentlichen und privaten Radiosender, die das Musikprogramm auf den Bühnen organisieren, unterstützen die Verlegung. "Ungewöhnliche Zeiten verlangen ungewöhnliche Maßnahmen", sagte Regiocast-Geschäftsführer Dirk van Loh. "Wir werden unser Möglichstes versuchen, zusammen mit unseren Partnern auch dann ein angemessenes Musikprogramm für die Schleswig-Holsteiner auf die Beine zu stellen."

Auch Volker Thormählen, Direktor des Landesfunkhauses des NDR, stellt sich hinter die Entscheidung, einen neuen Termin im September anzupeilen. "Aber ganz ehrlich: Im Moment haben wir ganz andere Sorgen und Themen."

Die Kieler Ratsversammlung tagt am Donnerstagnachmittag unter besonderen Umständen. Die Ratsleute sitzen ohne Tisch mit großem Abstand im Saal. Zur Vereidigung von Kämpfer sollten alle sitzenbleiben. Auf den ursprüngliche geplanten Empfang im Anschluss wurde verzichtet

Kämpfer bedankte sich bei allen, die sich derzeit für die Stadt in der Krise einsetzen, versprach: "Wenn unser Schiff Kiel jetzt in schwere See geht: Wir werden die letzten sein, die das Schiff verlassen." Jetzt gehe es um praktische Solidarität. Die Stadtverwaltung werde sich um unbürokratische Hilfe bemühen. Kämpfer appellierte an die Bevölkerung, auf Frustkäufe bei Amazon & Co zu verzichten. Besser sei es, Dinge, die gebraucht werden, in Kiel zu kaufen und zwar "digital oder analog".

