Kiel

Weihnachtslieder, Adventskalender, Plätzchen, geschmückter Baum – das Weihnachtsfest ist fest verbunden mit besinnlichen Traditionen, die uns jedes Jahr wieder begleiten. Eine dieser Traditionen ist die Weihnachtsaktion der Kieler Nachrichten.

Das Team der KN-Sonderthemen, Nadine Carstens und Lisa Knop, freut sich über Ihre fantasievollen Bilder, originellen Geschichten oder selbst geschriebenen Gedichte für die Weihnachtsaktion „Schreiben, malen und gewinnen.“

Besonders kreative, lustige oder berührende Einsendungen werden auf den Sonderseiten der Kieler Nachrichten am 24. Dezember veröffentlicht. Gewinnen können Teilnehmende außerdem vielfältige Preise von lokalen Unternehmen.

Schicken Sie Ihr weihnachtliches Werk bis zum 10. Dezember an: Kieler Nachrichten, Stichwort Weihnachtsgewinne, Fleethörn 1-7, 24103 Kiel, z.Hd. Nadine Carstens, oder per E-Mail an: sonderthemen@kieler-nachrichten.de. Vergessen Sie bitte nicht, Ihren Namen und Wohnort sowie das Alter anzugeben.