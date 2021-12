Kiel/Plön

Vergleichsweise entspannte Einsatzlage für die Polizei: Die Weihnachtstage sind für die Beamtinnen und Beamten der Polizeidirektion Kiel insgesamt eher ruhig verlaufen. Die Einsatzkräfte rückten zwischen Freitag, 12 Uhr, und Sonntag, 6 Uhr, zu insgesamt 240 Einsätzen in Kiel und dem Kreis Plön aus. Es kam zu keinen besonders herausragenden Einsatzlagen, wie die Polizei mitteilte. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Einsatzleitstelle 238 Einsätze während der Feiertage.

Aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums mussten sechs Personen eine Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Die Beamtinnen und Beamten in Kiel und im Kreis Plön wurden im Verlauf der Weihnachtstage zu vier Fällen häuslicher Gewalt gerufen. Bei einem Familienstreit in der Nacht zu Sonnabend griff eine alkoholisierte Frau gegen 2 Uhr die Einsatzkräfte an. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Auf die Frau kommt ein Strafverfahren zu.

Keine Einsätze wegen Verstößen gegen Corona-Regeln

In vier Fällen leiteten die Einsatzkräfte Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ein. Den höchsten Atemalkoholwert erreichte ein Autofahrer in Schönkirchen mit 2,04 Promille. Zu Glätteunfällen ist es in diesem Zeitraum nicht gekommen.

Der Polizei wurden keine Verstöße gegen die Corona-Verordnung gemeldet. Die Einsatzkräfte wurden zu keinem Fall gerufen, bei dem der Verdacht bestand, dass gegen die Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus verstoßen wurde. Es kam in diesem Zusammenhang lediglich zu einem Einsatz, da einer Person der Zutritt zu einer Kieler Gaststätte verweigert wurde und diese die Entscheidung nicht akzeptieren wollte.