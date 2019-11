Kiel

Einige Einsendungen sind emotional und rühren zu Tränen, andere zaubern ein Lächeln ins Gesicht von Ilka Rathenow, Nadine Carstens und Kerstin Bittner. Das Team der Sonderthemen der Kieler Nachrichten freut sich auch in diesem Jahr wieder über Post für unser Weihnachtsgewinnspiel "Schreiben, malen und gewinnen".

Veröffentlichung in der Weihnachtsausgabe

Rund 130 weihnachtliche Gedichte, Geschichten und selbstgemalte Bilder unserer Leser sind im vergangenen Jahr bei uns eingetroffen, und auch in diesem Jahr können Sie wieder mitmachen und mit Ihrem Beitrag in unserer Weihnachtsbeilage am 24. Dezember erscheinen. Zu gewinnen gibt es Preise im Gesamtwert von mehr als 1700 Euro, die von Unternehmen aus der Region gesponsert werden.

So können Sie teilnehmen

Wer mitmachen möchte, kann seine Werke bis zum 13. Dezember mit Name, Adresse und Altersangabe schicken an: Kieler Nachrichten, Stichwort Weihnachtsgewinne, Fleethörn 1-7, 24103 Kiel, Nadine Carstens, oder per E-Mail an: sonderthemen@kieler-nachrichten.de

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.