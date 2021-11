Sie versucht es mit Humor: „Don’t ,Punsch’ and drive“ rät die Landespolizei Schleswig-Holstein derzeit auf Plakaten an vielen Weihnachtsmärkten – damit es nicht zu E-Scooter-Unfällen unter Alkoholeinfluss auf dem Heimweg kommt. Vorgestellt wurde die Aktion am Freitag in Kiel.