Wichtel-Kogge ist schon startklar

Kiel

Spätestens zu ihrer Eröffnung am Montag, 25. November verbinden sich dann wieder weite Teile der Innenstadt zu einem riesigen Vorweihnachtsareal mit, so der Wunsch der Organisatoren, großer Anziehungskraft auf Kieler und Kiel-Besucher. Denn hinzu kommen auch der Markt am Asmus-Bremer-, am Bernhard-Minetti-Platz sowie rund um die Nikolaikirche.

Mit neuen Angeboten locken auch die Veranstalter des Weihnachtsdorfes auf dem Rathausplatz: eine zehn Meter hohe Pyramide als markanter Wurstverkaufsstand, eine Hütte mit orientalischen Speisen sowie eine Schmiede. „Drei kräftige Männer schwingen dort über dem Feuer ihre Hämmer und fertigen nach Kundenwunsch Figuren oder Gebrauchsgegenstände“, kündigt Marktorganisator Wolfgang Sabrowsky an.

Wichtel werden wieder zwei Mal am Tag die Kogge steuern

Kräftig bei der Arbeit sind bereits die zwei Wichtel, die in diesem Jahr wieder abwechselnd zwei Mal am Tag ihre Weihnachtskogge über den Platz Richtung Rathausturm steuern. Ihre Koggen-Basis-Station steht bereits, das Seil ist gespannt. Um es aber in rund 40 Meter Höhe an der Rathausmauer zu befestigen, bedurfte es einiger Anstrengungen. Weil die zwei Wichtelinnen (wie im Vorjahr) Sarah und Lena auch durchtrainierte Artistinnen sind, konnten sie das Stahlseil in luftiger Höhe höchstselbst in die Mauer-Verankerung einhaken.

Die Wichtelschänke auf dem Rathausplatz bekommt Außenbars

Geblieben ist auch ein weiteres Markenzeichen des Weihnachtsdorfes: die Wichtelschänke, deren Holzbaukonstruktion bereits auf dem Rathausplatz steht. „Allerdings haben wir sie ein bisschen verändert, um Kundenwünsche stärker zu berücksichtigen“, erklärt Wolfgang Sabrowsky. So wurden an der Stirnseite der riesigen Holzhätte Außenbars eingerichtet. Das im vergangenen Jahr erstmals präsentierte Wichtelhütten-Konzept hat sich nach Angaben des Veranstalters offenbar bestens bewährt. Denn schon drei Wochen vor Eröffnung des Weihnachtsdorfes hätten sich Betriebe oder private Gruppen Termine für ihre Weihnachtsfeiern in der Hütte reserviert. Im vergangenen Jahr hatten die Weihnachtsmärkte Rekordzahlen gemeldet.

Für kuscheliges, sogar olympisches Feuer könnte dort gesorgt sein. Schließlich ragt aus dem Hüttenboden die Rathausplatz-Glasskulptur „Vortex“. Doch die Gasfackel bleibt aus. „Leider“, findet Sabrowsky: „Denn Brandschutzgründe sprachen dagegen“.

In der Holstenstraße gibt es dieses Jahr eine Weihnachtsbäckerei

Auch bei seiner 47. Auflage wartet der von der Stadt veranstaltete Weihnachtsmarkt auf dem Holsten- und Asmus-Bremer-Platz wieder mit einigen Neuerungen auf. Zum Beispiel gibt es in der Holstenstraße in Zusammenarbeit mit der Kieler Bäckerei Günther eine Weihnachtsbäckerei. Kinder zwischen drei und 14 Jahren können dort mit einer Begleitperson für drei Euro leckere Kekse backen. Anmeldungen dazu sind unter folgender Internetadresse möglich: www.baeckerei-guenther.de/weihnachtsbaeckerei. Neu ist außerdem nach Angaben der Stadt ein „Selfiepoint“. Mit einer ausgefallenen Lichtskulptur im Hintergrund können Besucher Grüße vom Kieler Weihnachtsmarkt alle Welt verschicken. Unterhalb des Europaplatzes steht ein weiterer „Selfiepoint“.

Das Beleuchtungskonzept mit insgesamt 1500 Meter langen LED-Girlanden, 85 LED-Sternen in den Bäumen sowie 100 geschmückten Weihnachtsbäumen werden Holsten- und Asmus-Bremer-Platz in ein festliches Lichtermeer verwandeln.

Auf dem Holstenplatz in Kiel wird die Überdachung erweitert

Ebenfalls neu: Eine erweiterte Überdachung des zentralen Marktplatzes soll Besucher auf dem Holstenplatz in diesem Jahr besser vor Nässe und Wind schützen. Behaglichkeit vermittle auch das Kaminzimmer einer Bäckerei, die gemütliche Almhütte, in die Elch Hansi einlade sowie der barrierefreie Unterstand am Brunnen. Der Asmus-Bremer-Platz erhält neben der vierstöckigen 12,5 Meter hohen Weihnachtspyramide, dem wahrscheinlich meist fotografiertesten Motiv, einen neuen aufwendig gestalteten Imbiss. Zu den neuen Sachartikeln, die in diesem Jahr angeboten werden, zählt die Stadt Modellbausätze aus Holz, Eierlikör, Leder- und Alpaka-Waren.

