Die Glühweinpyramide, Spezialitäten aus Estland, das 60 Jahre alte Kinderkarussell, das seit 1973 ununterbrochen in der Holstenstraße in Kiel steht: Viele Standbetreiber auf dem Kieler Weihnachtsmarkt sind Kult und Jahr für Jahr dabei. Doch auf jedem Weihnachtsmarkt gibt es Premieren – so auch 2021. Im Weihnachtsdorf auf dem Rathausplatz soll es eine Hütte geben, in der sich Kreativschaffende aus der Region präsentieren und ihre Produkte verkaufen können – die „Kieler Kiste“.

Plattform für handgemachte Produkte

„Ich möchte Künstlern, Handwerkern oder regionalen Labels die Möglichkeit geben, auf dem Weihnachtsmarkt präsent zu sein“, erklärt Mandy Semkow die Idee der „Kieler Kiste“, bei der es sich um eine „Handmade Pop-up-Hütte“ handelt. Die 32-Jährige hat vor anderthalb Jahren die Marke „Kikerikiel“ gegründet und vertreibt selbstgenähte Babyklamotten und Mützen.

Auf dem Weihnachtsmarkt auszustellen, ist ein langer Wunsch der zweifachen Mutter, doch alleine kann sie sowohl zeitlich als auch finanziell nicht über die gesamte Dauer des Weihnachtsmarktes einen Stand betreiben.

So entstand das Konzept für die „Kieler Kiste“: Die Aussteller mieten die Fläche nicht für die gesamten fünf Wochen des Weihnachtsmarktes, sonders für drei oder vier Tage am Stück. Danach ziehen neue Kreativschaffende in die „Kieler Kiste“ ein.

„So wie mir geht es vielen Start-ups oder Menschen mit einem kleinen Unternehmen. Sie haben weder das Geld noch die Zeit, um fünf Wochen auf dem Weihnachtsmarkt zu stehen“, sagt Semkow. Daher hat die 32-Jährige das Gespräch mit Wolfgang Sabrowsky gesucht, um die Möglichkeit eines Standes mit stetig wechselnden Ausstellern auszuloten.

Pop-Up auf dem Kieler Weihnachtsmarkt 2021: Standmiete beträgt 222,22 Euro

Und der Weihnachtsdorf-Betreiber war nicht nur bereit, den Kieler Kreativen einen Fläche zu bieten, Sabrowsky kommt den Ausstellern auch finanziell entgegen. 4000 Euro kostet die Hütte für die „Kieler Kiste“ auf dem Rathausplatz während des Weihnachtsmarktes – das ist weniger als die durchschnittliche Standmiete beträgt.

Die Beschicker der Pop-up-Bude zahlen für die drei oder vier Tage der Nutzung 222,22 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Darin enthalten sind sämtliche Nebenkosten inklusive Strom und Security.

„Die Idee hat viel Charme und ich möchte regionalen Künstlern die Chance eröffnen, sich zu präsentieren“, erklärt Wolfgang Sabrowsky, warum er die „Kieler Kiste“ unterstützt. „Mein Herz schlägt dafür, wenn Menschen Ehrgeiz und Leidenschaft haben.“ Sabrowsky hofft, dass sich die Pop-up-Hütte dauerhaft auf dem Kieler Weihnachtsmarkt etabliert und so für ein Alleinstellungsmerkmal sorgt.

Auswahlmöglichkeiten bei den Zeiten und der Standgröße

Bei den Anmietungsmodalitäten haben die interessierten Aussteller mehrere Auswahlmöglichkeiten. Die 4,30 Meter lange und 2,30 Meter tiefe Hütte kann zur Hälfte gemietet und sich mit einem weiteren Verkäufer geteilt werden. Bei Bedarf kann die „Kieler Kiste“ aber auch alleine genutzt werden – dann verdoppelt sich die Miete auf 444,44 Euro.

Zwei Zeitfenster stehen zur Verfügung – von Sonntag bis Mittwoch und von Donnerstag bis Sonnabend. Bei Interesse kann die Holzhütte gegebenenfalls für eine gesamte Woche gemietet werden.

Anmeldung für die „Kieler Kiste“ Damit die „Kieler Kiste“ zustande kommt, fehlen noch einige Anmeldungen. Mandy Semkow hofft, dass es ein abwechslungsreiches Sortiment geben wird. Bisher gibt es vor allem Kleidungshersteller, die sich auf dem Weihnachtsmarkt präsentieren wollen. „Aber auch ein Schmuck-Unternehmen ist schon dabei“, sagt Semkow, die sich wünschen würde, dass es noch einige Aussteller gibt, die klassische Weihnachtsdekoration anbieten. „Auch handgemachtes Keramik fehlt noch und maritime Produkte wären auch schön.“ Generell gibt es aber kein Ausschlusskriterium bei der Bewerbung, auch Essens- oder Getränke-Verkäufer sind gerne gesehen, wenn es sich um regionale Produkte handelt. Neben Privatpersonen können sich auch ganze Läden bewerben. Anmeldeschluss ist der 31. Oktober. Den Anmeldebogen gibt’s nach Anfrage unter E-Mail mandysemkow@gmail.com.

Allerdings gibt es noch einige Fragezeichen, ob es die „Kieler Kiste“ tatsächlich geben wird. Denn die Voraussetzung ist nicht nur, dass der Weihnachtsmarkt wie geplant ohne Corona-Einschränkungen stattfinden kann, sondern auch, dass die Pop-up-Hütte über die kompletten fünf Wochen vermietet ist.

Einen Leerstand darf es nicht geben, damit die 4000 Euro Gesamtmiete zusammenkommen. „Offene Kosten kann ich nicht übernehmen“, sagt Mandy Semkow, die an der „Kieler Kiste“ nichts verdient und die Organisation ehrenamtlich übernimmt. „Die Verkaufserlöse gehen komplett an die Aussteller, es gibt keine weiteren Kosten wie Provision oder Ähnliches.“