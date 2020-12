Es ist deutlich kleiner als sonst, aber trotzdem festlich: 13 Stände bilden derzeit in der Holstenstraße in Kiel den Corona-Weihnachtsmarkt. Seit Montag stehen die Buden am Holstenplatz, am Asmus-Bremer-Platz und am Alten Markt. Ein Überblick über das Angebot auf dem "Weihnachtsmarkt light".