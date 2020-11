Kein Punsch an der Kiellinie, aber ein „Weihnachtsmarkt light“ in der Innenstadt: Am Asmus-Bremer- und am Holstenplatz sowie in der oberen Holstenstraße Richtung Alter Markt werden am Montag 13 Stände aufgebaut, die zumindest etwas Adventsatmosphäre in die Kieler City bringen sollen.