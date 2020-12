Udo Gerull ist seit 2008 Zusteller der Kieler Nachrichten. 150 Abonnenten versorgt er täglich in Elmschenhagen mit unserer Zeitung - und die danken ihm jedes Jahr an Weihnachten für seine Zuverlässigkeit. Für die Weihnachtsgrüße hat der Zusteller in diesem Jahr extra einen zweiten Baum angeschafft.