Kiel

„Leise rieselt der Schnee“ – mit festlichen Klängen können sich die Kieler wieder auf die Weihnachtstage einstimmen. Beim traditionellen Choralblasen auf dem Asmus-Bremer-Platz sind Jung und Alt eingeladen, zuzuhören und mitzusingen. Der Auftritt des Philharmonischen Quartetts beginnt am Dienstag, 24. Dezember, um 12 Uhr auf dem Balkon des Verlagshauses der Kieler Nachrichten. Auch am Silvesterabend, 31. Dezember, spielt das Philharmonische Quartett um 18 Uhr festliche Choräle an gleicher Stelle.

Erlös geht in diesem Jahr an den Verein trauernde Kinder

Für viele Kieler ist das Choralblasen eine beliebte Tradition, um sich auf die Festtage einzustimmen. Mitarbeiter der Landeshauptstadt Kiel verteilen kostenlose Liederhefte. Mitglieder des Lions Clubs Kiel-Baltic verkaufen heißen Punsch. Der Erlös ist für einen guten Zweck bestimmt. In diesem Jahr wird er für den Verein trauernde Kinder Schleswig-Holstein mit Sitz in Kiel gespendet. Der Verein bietet Kindern und Jugendlichen, die einen nahe stehenden Menschen verloren haben, Hilfe und Unterstützung an. Weitere Infos gibt es unter www.trauernde-kinder-sh.de im Internet.

Tradition aus Königsberg nach Kiel gebracht

Organisiert wird die Veranstaltung vom Amt für Kultur und Weiterbildung. Im Jahr 1975 brachte ein inzwischen verstorbener Kieler Kaufmann den Brauch aus seiner Heimatstadt Königsberg nach Kiel. Er spendete eine große Geldsumme, mit der die Landeshauptstadt die Musiker viele Jahre bezahlen konnte. Dank einer zusätzlichen Spende seines Erben kann die Tradition bis heute fortgeführt werden.

