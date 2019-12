Leuchtende Gurken und weißer Rauch

Kiel

"Heute wird es stinken, knallen und sehr hell werden", verspricht Prof. Norbert Stock zu Beginn der traditionellen Weihnachtsvorlesung der Chemiker an der Christian-Albrechts-Universität (CAU) in Kiel. 400 Studenten, Schüler und Bürger – die schnell genug waren, sich bei der Voranmeldung im Internet einen Platz in einer der beiden Vorlesungen zu sichern – sitzen gespannt im proppenvollen Hörsaal. Es wird ganz leise, als Stock und seine Kollegen Wolfgang Bensch und Ulrich Lüning nach vorn treten.

Weihnachtsvorlesung in Kiel : Periodensystem hat Geburtstag

Stock sagt: "Das Periodensystem der Elemente ist dieses Jahr 150 Jahre alt geworden." Grund genug für die Wissenschaftler, ihre diesjährige Vorlesung mit dem Wasserstoff zu beginnen. "Denn der hat die Ordnungszahl eins", erklärt der Chemiker. Die drei Professoren greifen sich jeweils einen mit Wasserstoff gefüllten Ballon, entzünden die Schnur und lassen sie aufsteigen. Kaum unter der Decke angelangt, platzen die Ballons. "Wasserstoff und Sauerstoff reagieren zu Knallgas, das bei Kontakt mit Feuer explodiert", erklärt er. Die Zuschauer applaudieren.

Gewürzgurken werden zum Leuchten gebracht

Wenig später greift sich Wolfgang Bensch ein großes Glas, verteilt Gewürzgurken in der ersten Reihe. Eine der sauren Gesellen bleibt jedoch übrig und wird von Laborantin Maren Rasmussen zwischen zwei Stromdrähte gespannt. Das Licht im Saal wird herunter gedimmt. Kaum gibt sie "Saft" auf das Gemüse, beginnt es gelb zu leuchten."Oh", schallt es aus den Reihen. "Das ist das Natrium in der Gurke", erklärt Bensch.

Rauch durchzieht den Hörsaal der CAU Kiel

Für den nächsten Versuch setzt sich Laborantin Rasmussen Ohr- und Gesichtsschutz auf, zieht dicke Handschuhe an, bevor sie Schwefel, Phosphor und Kaliumchlorid in eine Schüssel gibt. Kaum hat sie begonnen die Substanzen mit einem Mörser zu vermengen, knistert und knallt es, bis schließlich weißer Rauch aufsteigt. Auch dieses Experiment gelingt.

Anscheinend hat Prof. Stock zu Beginn der Vorlesung nicht zu viel versprochen. Für die beiden Weihnachtsvorlesungen gab es in diesem Jahr knapp doppelt so viele Anmeldungen wie Plätze. Darum überlegt die Uni, im nächsten Jahr noch eine dritte "Vorstellung" anzuberaumen oder das Spektakel in das Audimax zu verlegen. Für noch mehr staunende Gesichter an Weihnachten.

