Kiel

Der ehemalige Bundespräsident Theodor Heuss ( FDP), der ehemalige Ministerpräsident Björn Engholm (SPD) und die ehemalige Ministerpräsidentin Heide Simonis ( SPD) sind drei Promis, die - teilweise mehrfach - die Kieler Woche eröffnet haben.

Erst Anglasen, dann die offizielle Eröffnung

Nach einer kurzen, oft launigen Ansprache ertönt zunächst der siebenfache Glockenschlag. Dabei handelt es sich um das sogenannte Anglasen, das Glasen einer Schiffsglocke mit drei Doppelschlägen und einem Einzelschlag. Auch diese Aufgabe übernehmen bei der Eröffnung der Kieler Woche prominente Gäste.

In den vergangenen Jahrzehnten waren es zum Beispiel Schauspieler Axel Prahl, Spieler des THW Kiel, Hamburgrs ehemaliger Bürgermeister Ole von Beust und Schwimmerin Franziska van Almsick. 2019 soll wie schon 2018 Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) das Anglasen übernehmen.

Alle Informationen zur Kieler Woche 2019 haben wir hier für Sie gesammelt.

Im Anschluss an das Anglasen ertönt immer das sogenannte Typhon-Signal - die offizielle Eröffnung der Kieler Woche. Der Menschenandrang vor der Bühne am Rathauplatz in Kiel ist dabei immer enorm.

Welche Promis haben die Kieler Woche eröffnet?

In unserer Fotostrecke erfahren Sie, wer die Kieler Woche offiziell eröffnet - und wer das Anglasen übernommen hat. Unser Überblick liefert die Paarungen seit 1973. In den Jahren 1950 bis 1973 wurde die Kieler Woche nur durch eine Einzelperson eröffnet.