Kiel

Straßenmalkreide gegriffen und los geht’s: Zum Weltkindertag am Sonntag, 20. September, kann jedes Kind mit bunten Kreidekunstwerken ein Zeichen setzen – für seine Wünsche, Ideen und vor allem für die Rechte der Kinder. Das kann überall sein. Auf dem Bürgersteig vor dem eigenen Haus, vorm Kindergarten oder mitten in der Stadt.

Glücksrad und Malkreiden in der Innenstadt in Kiel

Eine gemeinsame Aktion bietet zudem der Kinderschutzbund Ortsverband Kiel zusammen mit Unicef am Sonnabend, 19. September, an. Vor der Buchhandlung Liesegang in der Holstenstraße wird ein Stand mit Glücksrad und vielen Malkreiden aufgebaut.

Anzeige

Normalerweise wird der Weltkindertag in allen Ländern mit Festen und vielen Veranstaltungen gefeiert. Doch in diesem Jahr hat Corona den Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Das ist sehr schade“, so Anna Marquardt, Leiterin der Unicef-AG Kiel. „Gerade die Kinder waren zuletzt oft stille und unsichtbare Leidtragende der Einschränkungen im Alltag.“

Weitere KN+ Artikel

Weltkindertag soll Kiel bunt machen

Umso wichtiger sei es, an diesem besonderen Tag jedem Kind eine Stimme zu geben. „ Kiel soll bunt werden“, sagt Katharina Handt vom Kinderschutzbund Kiel. „Endlich können wir die Kinder wiedersehen und -hören, die zu kurz gekommen sind.“

Wild am Malen sind am Freitag schon mal die Kinder vom „Blauen Elefanten“. In dem Kinderhaus des Kinderschutzbundes werden rund 60 Kinder und Jugendliche betreut. „Wir haben schon ein paar Wochen lang über das Thema diskutiert“, erzählt Leiterin Jennifer Lippok.

Dabei sei es um die Rechte von Kindern gegangen, um ihre Bedürfnisse und Wünsche. Brauchen Kinder Cola? Oder gibt es ein Recht auf Süßigkeiten? Die siebenjährige Shankol ist für ein klares Ja bei der letzten Frage. „Ich wünsch’ mir lebenslang Geld und kauf mir davon ganz viel Süßes“, sagt sie. Aber Aqil (7) meint, dass Kinder auch gesunde Sachen essen müssen.

Der sechsjährige Wildan wünscht sich ein eigenes Zimmer

Lea (10) wünscht sich, dass „arme Kinder immer viel zu essen bekommen und ein Zuhause“. Mit bunten Kreiden und viel Begeisterung malen die Kinder ihre Wünsche auf den Asphalt direkt vor das Kinderschutzgebäude am Sophienblatt. So kann jeder, der vorbeikommt, sehen, was Kinder derzeit bewegt. Der sechsjährige Wildan malt schon mal sein eigenes Zimmer. „Das bekomme ich, wenn wir umziehen“, sagt er. „Zum Glück ist das bald.“

Kieler Schulen machten bei der Aktion mit

Auch an einigen Kieler Schulen wird am Freitag der Schulhof in bunte Farben getaucht. „Kinder werden so sichtbar“, sagt Lydia Baumann, Leiterin vom Kinderschutzzentrum Kiel. „Sie können zeigen: Hey, wir sind auch Teil der Stadt.“ Die Corona-Zeit mit Homeschooling und geschlossenen Kitas habe leider dafür gesorgt, dass die Kinder unsichtbar geworden sind. Die Kreideaktion soll das nun ändern.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.