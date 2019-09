Kiel

Sie waren mit dem pinkfarbenen Shopping-Queen-Bus in Kiel unterwegs, nun wird auf VOX gezeigt, was die fünf Kandidatinnen eingekauft haben. Unter dem Motto "Love is in the air" mussten Alice M., Mimi, Stefani, Alice D. oder Anja das perfekte Outfit für eine Hochzeit finden.

Zur Galerie Shopping Queen in Kiel, Tag 1: Hier sehen Sie Bilder von der Einkaufstour von Alice M.

Dabei ging es aber keineswegs um Brautkleider, sondern um das perfekte Styling eines Hochzeitsgastes. Oberste Regel: Niemand darf der Braut die Show stehlen! Doch so wie es aussieht, halten sich nicht alle Kandidatinnen daran.

Hintergrund: Shopping Queen So funktioniert Shopping Queen Jeden Tag stürzt sich eine andere Kandidatin in die bunte Modewelt. Sie darf mit dem pinkfarbenen Shopping-Queen-Bus in Geschäfte ihrer Wahl fahren und das Shopping-Budget von 500 Euro für ein komplettes Outfit auf den Kopf hauen. Vier Stunden hat sie dafür Zeit. Guido Maria Kretschmer begleitet den Einkauf aus dem Off und legt sein besonderes Augenmerk darauf, wie vorteilhaft oder unvorteilhaft und mottoaffin die jeweils probierten Kleidungsstücke und der Look der Frauen sind. Am Ende des Tages präsentiert die Kandidatin das Eingekaufte auf dem Laufsteg vor ihren vier Konkurrenten. Die wichtigste Regel: Alles was zu sehen ist, muss neu gekauft worden sein. Während die Kandidatin shoppt, dürfen sich die restlichen Teilnehmerinnen in der Wohnung der Shopping-Queen-Kandidatin umsehen.

Wer wird Shopping Queen aus Kiel ?

Wie die fünf Shopping-Queen-Teilnehmerinnen aus Kiel ihre Konkurrentinnen bewerten und welche Punkte ihnen Designer Guido Maria Kretschmer gibt, ist ab Montag auf VOX zu sehen. Am Freitag steht dann fest, wer die neue Shopping Queen aus Kiel ist.

Die Sendetermine von Shopping Queen aus Kiel

30. September 2019, Tag 1: Alice M. (Vox, 15 Uhr, Wiederholung am Di. um 12 Uhr)

(Vox, 15 Uhr, Wiederholung am Di. um 12 Uhr) 1. Oktober 2019, Tag 2: Mimi (Vox, 15 Uhr, Wiederholung am Mi. um 12 Uhr)

2. Oktober 2019, Tag 3: Stefani (Vox, 15 Uhr, Wiederholung am Do. um 12 Uhr)

3. Oktober 2019, Tag 4: Alice D. (Vox, 15 Uhr, Wiederholung am Fr. um 12 Uhr)

(Vox, 15 Uhr, Wiederholung am Fr. um 12 Uhr) 4. Oktober 2019, Tag 5: Anja (Vox, 15 Uhr, Wiederholung am Mo. um 12 Uhr)

Shopping Queen Wiederholung in der Mediathek und im Livestream

Wer eine Folge Shopping Queen oder die ganze Woche verpasst hat, kann die Folgen bei TVNow in der Mediathek nachschauen. Dort gibt es auch einen Livestream zu der Sendung.

Hier finden Sie die Vox-Mediathek.