Kiel

Es sind kernige Marketingsätze, die im Gedächtnis bleiben: Schleswig-Holstein ist „Der echte Norden“, die Landeshauptstadt schmückt sich mit dem Markennamen „Kiel.Sailing.City“. Verantwortlich für die Slogans: Die Kieler Werbeagentur Boy. Nun feiert das Strategie- und Kommunikationsunternehmen sein 20-jähriges Bestehen – inklusive neuer Räumlichkeiten und einer Diskussionsveranstaltung, die sich mit der Frage auseinandersetzte, wie das Unternehmertum in Deutschland gerettet werden kann.

Ausschlaggebend für die Wahl des Themas ist der Global Entrepreneurship Monitor, der die Gründungsaktivitäten und Rahmenbedingungen für Start-ups in 43 Ländern vergleicht. Das Ergebnis: Deutschland belegt den drittletzten Platz, nur Italien und Polen haben schlechter abgeschnitten. „Deutschland liegt seit Jahren auf den untersten Rängen, wenn es um Gründungen oder Unternehmensnachfolge geht“, sagt Agentur-Chefin Bärbel Boy.

Agentur Boy: Start mit einem Azubi und einer Aushilfskraft hin zu 40 Mitarbeitern

Die Frau von Ex-Ministerpräsident Torsten Albig hat selbst vor 20 Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und ihre Werbeagentur gegründet. Angefangen hat sie 2001 – damals im achten Monat schwanger – mit einem Auszubildenden und einer 30-Stunden-Kraft. Mittlerweile sind in dem Strategie- und Kommunikationsunternehmen 40 Mitarbeiter angestellt, Zweigstellen von Boy gibt es in Berlin und Mainz. Da die Familie Boy-Albrecht nach mehreren Jahren in Brüssel wieder dauerhaft ihren Wohnsitz nach Kiel verlegt hat, hat die Werbeagentur am Knooper Weg neue Räumlichkeiten bezogen, die mehr Platz bieten.

Damit – wie Bärbel Boy vor 20 Jahren – mehr Gründer den Weg in die Selbstständigkeit wagen, hat die Kieler Firma eine eigene Studie unter dem Namen „Rettet den Unternehmergeist“ durchgeführt, in der 30 Unternehmen und Start-ups zu den Bedingungen für Firmengründungen interviewt worden sind. Die Antworten seien ernüchternd, so Boy. „Selbst Unternehmerinnen und Unternehmen nennen sich nicht mehr Unternehmer, da das Wort zu negativ besetzt ist. Wenn Deutschland jetzt nicht handelt, droht es den internationalen Anschluss zu verlieren.“

Bärbel Boy erklärte in ihrem Vortrag, dass sich viele junge Unternehmer stigmatisiert fühlten. Der Begriff sei negativ konnotiert, mit Unternehmern verbänden viele Menschen profitsüchtige Manager. „Dabei geht es vielen Gründern gar nicht um das Geld, sondern darum, mit ihrem Unternehmen die Welt etwas besser zu gestalten.“ Man dürfe nicht alle Unternehmer gleichsetzen mit Elon Musk (Tesla), Jeff Bezos (Amazon) oder Mark Zuckerberg (Facebook).

Bärbel Boy: Unternehmen sind wichtige Problemlöser

Dieses negative Image führe dazu, dass viele Menschen sich weder trauten, ein eigenes Unternehmen zu gründen, noch die Nachfolge in der Firmenleitung anzutreten. „Das ist ein großes Problem“, warnt Bärbel Boy. „Wir brauchen Ideen und Innovationen. Der Unternehmergeist sorgt dafür, dass wir schnell Lösungen finden für Probleme, die dringend gelöst werden müssen.“ Als Beispiel nannte sie Corona-Impfstoffe, die von Unternehmen entwickelt wurden.

Wie es gelingen kann, dass das Unternehmertum im Ansehen steigt und Gründen in Deutschland attraktiv wird, war das Thema der anschließenden Diskussion. Zunächst warb die leitende Managerin für Künstliche Intelligenz und Robotik, Kenza Ait Si Abbou, in einem Vortrag, dass Kinder zu selbstbewussten Menschen erzogen werden und früh Verantwortung übernehmen. „Kinder müssen lernen, wie sie mit Menschen umgehen. Wir müssen die emotionale Intelligenz stärken.“

Mona Mensmann: Weniger Angst vor dem Scheitern

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) plädierte dafür, dass man sich als Unternehmer nicht schämen müsse, Gewinne zu machen. „Warum scheuen wir uns zu sagen, dass Unternehmen Geld verdienen und profitabel sein wollen?“ Die Kölner Professorin für Innovationsmanagement und Entrepreneurship, Mona Mensmann, sprach sich für einen anderen Umgang mit der Fehlerkultur aus. „Die Angst zu scheitern ist in Deutschland groß. Gründer sollten weniger Angst haben, Fehler zu machen. Daran müssen wir arbeiten.“

Über die Vorteile, als Unternehmer der eigene Chef zu sein, sprachen der Gründercoach Ralf Holtkamp und die Möbelunternehmerin Melanie Rocksien-Riad. „Es ist toll, gestalten zu können“, sagte Rocksien-Riad. Holtkamp berichtet, dass er zahlreiche Unternehmer kenne, die überarbeitet sind und denen es nicht gut gehe. Er rät dazu, dass die Chefs nicht „im Unternehmen arbeiten, sondern am Unternehmen“ und sich kreativ auszuleben. So entstehe ein Form von Autonomie. „Es kommt ein Gefühl von Freiheit auf.“