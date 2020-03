Wieder Tankstelle in Kiel-Ost überfallen

Kiel

Wie die Polizei Kiel am Montagmittag mitteilte, forderte der männliche Täter in der Werfstraße vor allem Geld. Er sei maskiert in die Tankstelle gekommen, in den Kassenbereich gestürmt und habe der Angestellten hinter dem Tresen ein Messer entgegengestreckt. Sie habe ihm einen dreistelligen Betrag übergeben und nach der Tat umgehend die Beamten unter Tel. 110 angerufen.

Fahndung der Polizei Kiel-Gaarden erfolglos

Die Polizei vom 4. Revier in Kiel-Gaarden schwärmte aus, auch umliegende Reviere wurden alarmiert. Die Fahndung endete aber erfolglos. Die Angestellte beschrieb den Täter als etwa 18 Jahre alt, schlank, 1,70 bis 1,72 Meter groß.

Er habe fließend Deutsch gesprochen, Jeans und eine dunkle Jacke mit weißem Reißverschluss sowie einem Schulterbereich und Kapuze in Tarnfarbe getragen, dazu schwarze Sneaker mit weißer Sohle und ein schwarzes Tuch vor dem Gesicht.

Das Kommissariat 14 der Kieler Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen, die sich unter Tel. 0431/160-3333 melden sollen.

Zuletzt mehrere Tankstellenüberfälle in Kiel

In den vergangenen Wochen hatte es bereits mehrere Tankstellenüberfälle vor allem auf dem Ostufer in Kiel gegeben. Am 24. Februar 2020 raubten zwei Maskierte mit einer Schusswaffe Zigaretten und Feuerzeug aus einer Tankstelle in Dietrichsdorf, ein Täter wurde nach einem Überfall auf eine Tankstelle an der Großen Ziegelstraße nur unweit des Tatorts vom Sonnabend gefasst.

Lesen Sie auch: Tankstelle in Kiel-Ellerbek überfallen

Die Tankstelle in der Werftstraße ist ebenfalls vor wenigen Monaten überfallen worden: Schon am 19. November hatte es dort nach Polizeiangaben einen Raub gegeben, bei dem der Täter Geld im dreistelligen Bereich erbeutet hatte. Bis vor etwa einem Jahr hatte eine Gruppe bei Tankstellen in ganz Kiel für Schrecken gesorgt.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.