Werftstraße in Kiel wird nach tödlichem Unfall endgültig umgebaut

Ein tödlicher Fahrradunfall schockierte im Juni 2020 Kiel: An der Werftstraße in Gaarden war ein 40-jähriger Radfahrer von einem Auto erfasst worden. Wie bereits zuvor beschlossen, wurde die Furt zur Überquerung der Werftstraße in einem Verkehrsversuch sicherer gemacht. Nun wird sie endgültig umgebaut.