Warum neu kaufen, wenn es Gebrauchtes genauso gut tut? So sieht es auch Tobias Böcker: Der 34-jährige Architekt bietet mit der „Wertstoffbox“ in der Alten Mu in Kiel eine neue Anlaufstelle für Baustoffe aus Recyclingmüll. Er will zeigen, was man daraus alles herstellen kann – Bastelanleitung inklusive.