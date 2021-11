Kiel

In Kiel gibt es momentan noch drei feste, ständige Anlaufstellen für Abfall und Reste: den Wertstoffhof in der Daimlerstraße in Hasseldieksdamm, das Wertstoffzentrum im Gewerbegebiet Wellsee und die Schadstoffsammelstelle in der Gutenbergstraße in der Nähe des Westrings. Sie sind in der Hand des Abfallwirtschaftsbetriebs Kiel (ABK). Ab 2025 wird die Feuerwehr das benachbarte Gelände der Schadstoffsammelstelle nutzen. Die Aufgabe, gefährliche Materialien anzunehmen, soll dann das Wertstoffzentrum in Wellsee mit übernehmen. Auf der Sitzung des Ortsbeirates Wellsee/Kronsburg/Rönne stellte die Projektverantwortliche des ABK Ursula Heinrich die Pläne vor.

Pro Jahr nutzen 83.000 Kunden das Wertstoffzentrum in Wellsee

„Wenn im zukünftigen Wert- und Schadstoffzentrum die Funktionen gebündelt werden, ist alles aus einem Guss“, sagte die ABK-Mitarbeiterin. Die Stadt hat ein Ingenieurbüro beauftragt, drei Entwürfe für Wellsee zu erstellen. Zwei von ihnen siedelten die Schadstoffsammelstelle auf dem jetzigen Areal an. Doch das Potenzial der Fläche ist bereits gut ausgeschöpft. Außerdem zeichne sich ab, dass die Zahl der Nutzer und Nutzerinnen steige. Seitdem die Anlage im Jahr 2017 in Betrieb genommen wurde, machen jährlich über 83.000 Kieler und Kielerinnen Gebrauch von der Möglichkeit, hier verschiedene Stoffe abzuladen. Die Schadstoffsammelstelle in der Gutenbergstraße zählte im Jahr 2019 rund 43.000 Kunden. Die Stadt hat sich für die dritte Variante entschieden: Sie hat das Nachbargrundstück aufgekauft.

Ein Vorteil der Lösung: „Auf diese Weise könnte eine neue, längere Auffahrt geschaffen werden, sodass die Staugefahr verringert wird“, sagte Ursula Heinrich. In der Zeit nach dem Lockdown hätten im Gewerbegebiet Wellsee lange Schlangen auf der Straße gestanden, woran sich auch Gäste der Sitzung lebhaft erinnerten. Ein anderer Grund, der für eine Erweiterung des Geländes gesprochen habe: Ein Schadstoffsammelareal braucht Platz: So darf der Lagerabschnitt für brennbare Abfälle nicht an den Abschnitt für toxische Abfälle – aufgrund der Explosionsgefahr – aneinandergrenzen.

Manche wünschen sich längere Öffnungszeiten

Die Ortsbeiratsmitglieder begrüßten den Ausbau der Wellseer Anlaufstelle: „Wir profitieren von der Anlage“, meinte der stellvertretende Vorsitzende Martin Itzke. Ein Besucher fragte, warum die Öffnungszeiten nicht ausgeweitet würden. Die ABK-Mitarbeiterin berichtete von einem zweijährigen Versuch, die Anlage donnerstags länger als 17 Uhr zu öffnen. „Die Nutzung war zu gering“, bilanzierte sie.

Wenn die zentrumsnahe Sammelstelle für Autobatterien, Altöl, Farben, Lacke & Co. schließt, sollen „mobile Einheiten“ zum Einsatz kommen. „Möglich sind unter anderem Schadstofftrucks“, erklärte die ABK-Projektmanagerin. Doch das Konzept stehe noch nicht genau fest.

Ende nächsten Jahres sollen die Erd- und Straßenarbeiten beginnen und Ende 2024 soll die Anlage fertiggestellt sein.