Die große Weltpolitik ist nicht nur in Weissenhaus, sondern auch in Kiel angekommen. Auf dem Flughafen in Holtenau, in der Innenstadt und auch auf dem Wasser sind Polizeikräfte aus ganz Deutschland zu sehen. Denn der G7-Gipfel, das G7-Außenministertreffen hat seine logistische Basis in Kiel.