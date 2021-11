Kiel

Corona traf die Büro-Wirtschaft mit Wucht: Auf einmal musste gefühlt die ganze Welt ins Homeoffice. Dabei traten Möglichkeiten und Probleme auf, die Studierende der Muthesius Kunsthochschule nun gestalterisch lösen sollten – in einem Wettbewerb des Muthesius Transferparks, unterstützt vom Unternehmen Hugo Hamann.

10 000 Euro stiftet das Unternehmen aus Kiel

„Wie wird Homeoffice eigentlich weitergehen?“, skizzierte Hugo-Hamann-Geschäftsführer Jan Drescher die offene Frage, „die haben wir den Studierenden ins Gebetbuch geschrieben“. Mit 10 000 Euro war das Kieler Unternehmen an die Kunsthochschule herangetreten, um im Rahmen des 125. Firmengründungstags einen Wettbewerb zu starten. Der ging nun ins Ziel – mit der Preisverleihung.

Die Jury entschied sich für zwei erste Preise an den Kieler Studenten Gunnar Kähler (27) und das rheinisch-chinesische Team Annkatrin Ostendorf (24) und Yuanyuan Li (27). Sie streichen jeweils 2500 Euro für ihre Projekte ein, nachdem 5000 Euro in der ersten Runde an alle Finalisten ausgeschüttet wurden. Die beiden prämierten Projekte könnten unterschiedlicher nicht sein.

Gunnar Kähler betrachtet den Arbeitsplatz an sich

Denn Kähler hat sich dem tatsächlichen Arbeitsplatz gewidmet und einen faltbaren Schreibtisch entwickelt, in den Leitungen, Steckdosen und Lampen integriert sind. Nach Feierabend lässt sich das Möbelstück zusammenklappen und verstauen.

„Ich wollte die Stabilität von Büromöbeln, aber die Flexibilität, den Arbeitsplatz unsichtbar zu machen“, berichtet Kähler. Inspiriert hat ihn der klassische Maler-Mehrzweck-Tisch. Kählers Idee kam bei Hugo Hamann gut an, das neben Schreibwaren auch Büroeinrichtung bis zum Mobiliar vertreibt.

Ein modulares Büro im Freien ist möglich

Ins Große ging der andere erste Preis für Ostendorf und Li: L.O.T.T.A. heißt ihr Projekt, Modulsystem für ein Büro im Freien, das im Stile des Gerüstbaus würfelförmige Elemente verbindet. So ließen sich unterschiedliche Arbeitssituationen schaffen, die das Büro, Frischluft und Freizeit vereinen.

Der Name steht für die englischen Wörter für Lachen, Arbeit, draußen, zusammen, zeitlos und Aktivität. „80 bis 90 Prozent der Arbeit verbringen wir in Innenräumen“, beschreibt Ostendorf. „Wir wollten eine Verbindung von Freizeit und Arbeit“, schildert Li, „auch zusammen mit der Kinderbetreuung“, so Ostendorf.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ausstellung bei Hugo Hamann in Kiel

„Nutzen Sie das Preisgeld, um Ihr Projekt, Ihr Thema weiterzuentwickeln“, regte Drescher an. Und auch Michael Meuel aus der Geschäftsführung lobte noch einmal die Vielfalt der Projekte: „Es wurden nicht nur unterschiedliche Schreibtische gezeigt.“

Zur Galerie Der Transferpark der Muthesius Kunsthochschule und das Kieler Unternehmen Hugo Hamann haben einen Wettbewerb zur Zukunft des Homeoffice ausgerufen. Im Finale standen fünf Arbeiten von Studierenden.

Und so schließt sich an die Preisverleihung noch bis 15. Dezember eine für alle Interessierten geöffnete Ausstellung in der Kieler Firmenzentrale von Hugo Hamann (Droysenstraße 21) an. Dort gezeigt werden auch die weiteren Finalisten, die halb virtuelle Kommunikationsinstallation „Homeoffice Catalogue“ von Nanyu Chen, der zu einer Tragetasche faltbare Filz- und Holz-Arbeitsplatz „Habitat“ von Jette Sterling und „Spine“, ein Fitnessgerät für den Schreibtisch von Louisa Pankow. Der Eintritt ist kostenlos.